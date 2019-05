La Provincia di Lecco ha disposto, a partire dalle 14 di oggi, mercoledì 22 maggio, lo stop ai mezzi pesanti sul sovrappasso ferroviario tra i comuni di Olgiate Molgora e Calco.

Sovrappasso deformato: scatta lo stop ai mezzi pesanti

Il provvedimento riguarda i veicoli con massa a pieno carico superiore a 44 tonnellate. Non solo ma sarà obbligatorio un distanziamento minimo di 50 metri tra veicoli con massa a pieno carico superiore a 3, 5 tonnellate per fare in modo che due camion non passino contemporaneamente sul ponte. La decisione arriva dopo le prove di carico che sono state effettuate lungo la Strada provinciale ex strada statale 342 Briantea nella notte tra il 17 e il 18 maggio scorso. L’esito degli esami non è stato totalmente positivo visto che sono state rilevate delle deformazioni. Per tutelare quindi la sicurezza del traffico stradale e ferroviario Villa Locatelli ha emanato una apposita ordinanza.

Le disposizioni