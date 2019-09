Nel week end è previsto l’open day dell’associazione Soccorso Cisanese, con sede in Via Pascoli a Cisano Bergamasco. L‘evento è patrocinato dai Comuni di Cisano Bergamasco, Pontida, Caprino, Torre de’ Busi, Monte Marenzo, Villa d’Adda, Brivio e Airuno.

Soccorso cisanese, porte aperte nel week end

Il Soccorso Cisanese apre le porte a tutti in occasione dell’open day organizzato per le giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre. Un week end dedicato a visitare la sede dell’associazione e a numerose simulazioni. Di seguito il programma dettagliato delle giornate.

Sabato 21 settembre:

15.30 simulazione operazione di soccorso incidente stradale;

17.00 dimostrazione manovra di rianimazione cardiopolmonare, con utilizzo di Dae;

17.30 dimostrazine manovra di disostruzione delle vie aeree nei bambini;

18.00 aperitivo.

Domenica 22 settembre:

10.30 dimostrazione manovra di disostruzione delle vie aeree nei bambini;

14.30 dimostrazione manovra di rianimazione cardiopolmonare, con utilizzo di Dae;

15.30 simulazione operazione di soccorso incidente stradale;

16.30 dimostrazione manovra di disostruzione delle vie aeree nei bambini;

17.00 aperitivo.

Durante la manifestazione, i volontari saranno a disposizione per far visitare la sede e le autoambulanze, per provare la pressione arteriosa e per rispondere a curiosità. Sarà inoltre allestito un piccolo spazio ludico a tema per i bambini.

Nuovo corso soccorritori

Venerdì 27 settembre, alle ore 20.30, ci sarà una serata informativa sul corso per diventare soccorritore, che inizierà ufficialmente il 2 ottobre alle 20.30. Le lezioni si terranno nella sede di via Pascoli nelle giornate di lunedì e venerdì. Per maggiori informazioni contattare il Soccorso Cisanese alla mail formazione@soccorso-cisanese.org