“Ovunque ci sia un essere umano, vi è la possibilità per una gentilezza” (Seneca)

Oggi, mercoledì 13 novembre 2019 è la Giornata Mondiale della Gentilezza, che dal 1998 si festeggia tutto il mondo come World Kindness Day. Ogni giorno ce ne è una, vien da pensare: la giornata mondiale di pinco, o quella di pallino. Ma quella di oggi è una ricorrenza che vale la pena davvero di celebrare perché tra le cose che quotidianamente mancano, nel vivere la vita di tutti giorni, tra casa, lavoro, traffico, la gentilezza è sicuramente una delle più importanti, o per lo meno una di quelle che potrebbero rendere le fatiche un pochino più leggere.

Siate buoni: oggi è la Giornata Mondiale della Gentilezza

A volte basterebbe davvero poco… un sorriso, una frase cordiale, un gesto di comprensione compiuto nei confronti di uno sconosciuto, la scelta di abbassate i toni (nella vita reale e anche in quella virtuale). Durante questa giornata speciale quindi ognuno di noi ha un solo compito da potare a termine: svolgere una azione gentile che sicuramente farà star bene chi la riceve e ancor di più chi la compie.

L’iniziativa dell’Asst di Lecco in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza

Sul nostro territorio, ad esempio, la palla è stata colta al balzo dall’Asst di Lecco, l’azienda sanitaria. “È stata istituita un’apposita giornata nazionale – ha spiegato Paolo Favini, Direttore Generale dell’ASST di Lecco – per ricordarci di essere gentili perché purtroppo, troppo spesso nella nostra quotidianità, ci dimentichiamo di essere gentili verso gli altri, verso le persone che ci stanno più vicine”. Oggi quindi, all’ospedale di Merate gli operatori comunali incoraggeranno cittadini e utenti che accedono al Mandic a svolgere azioni e attività volte alla promozione della buona educazione e della gentilezza. L’evento, che si svolgerà nella Hall del nosocomio meratese, è stato organizzato in stretta collaborazione con il Comune di Carnate, promotore della particolare iniziativa.

Il decalogo: ecco come essere gentili

1. Vivere bene insieme: ascoltare ed essere pazienti

2. Essere aperti verso tutti: salutare, ringraziare e sorridere

3. Lasciare scivolare le sgarberie e abbandonare l’aggressività

4. Rispettare e valorizzare le diversità, grande fonte di ricchezza

5. Non essere gelosi del sapere: comunicare, trasmettere e condividere

6. Il pianeta è uno solo, non inquinare e non sporcare

7. Ridurre gli sprechi: riciclare, riutilizzare e riparare

8. Seguire le stagionalità e preferire i prodotti locali

9. Proteggere gli animali: non sfruttarli, non maltrattarli, non abbandonarli

10. Allevare gli animali in modo etico, non infliggere sofferenze.

Gentilezza, con un occhio alla tecnologia e anche online

Sarà anche una data simbolica, ma non facciamoci sfuggire l’occasione… del resto, anche a Natale siamo tutti più buoni, no?

E allora, sarebbe bello se in questa giornata gli haters e i leoni da tastiera scomparissero dalla faccia del World wide web… Un sogno se sui social i commenti fossero costruttivi… Se non arrivassero note vocali (che come noto sono il male assoluto)… Se mentre chiacchierate alla macchinetta del caffè o siete a tavola in pausa pranzo, l’occhio del vostro interlocutore non cadesse sul display del telefonino… insomma, un po’ di bon ton su o, se preferite… di netiquette.