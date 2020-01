Si smontano i ponteggi: chiude il Ponte di Paderno.La provincia di Lecco ha infatti disposto la chiusura totale della della SP54 dal pk 13+300 circa (ingresso al Ponte San Michele lato

Provincia di Lecco) sino al pk 13+435 circa (fine competenza Provincia di Lecco e inizio SP 166 in Provincia di Bergamo) in comune di Paderno d’Adda, in orario notturno tra le 00:00 e le 04:30 del 28 gennaio, 29 gennaio, 04 febbraio e 05 febbraio.

Leggi l’ordinanza.

Si smontano i ponteggi: chiude il Ponte di Paderno

A richiedere il provvedimento, che scatterà questa notte, è stata Rfi, proprietaria del ponte. La Provincia quindi, preso atto che per le operazioni da svolgere è necessario occupare la sede stradale con mezzi e maestranze ha deciso di imporre lo stop alla circolazione.

LEGGI ANCHE San Michele: presentati tre progetti per il nuovo ponte ferroviario sull’Adda