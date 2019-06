Incredibile a Santa Maria Hoè: nel pomeriggio di oggi, domenica 23 giugno, in via Rimembranze si è improvvisamente aperta una voragine nell’asfalto. La strada, per ragioni di sicurezza, è stata chiusa.

Voragine nella strada

Le cause di quanto accaduto non sono ancora state verificate con certezza, ma è probabile che a rendere instabile il manto di asfalto della strada sia stato il maltempo abbattutosi ieri con forza sul Meratese. Per ragioni di sicurezza via Rimembranze è stata chiusa al transito e transennata, sul posto si sono recati anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Fortunatamente la voragine non ha provocato danni a nessuna persona o auto in transito.

La preoccupazione del sindaco

“Ho coordinato tutto dalla Svezia, dove mi trovo in vacanza – ha commentato il sindaco Efrem Brambilla – Rivolgo un grazie anche ai miei collaboratori dell’Amministrazione che si sono recati sul posto. Abbiamo preparato l’ordinanza per la chiusura della strada, in particolare l’assessore Daniel Fumagalli sta seguendo direttamente le operazioni. Ora l’impresa sta valutando se si tratta di fognatura o acquedotto, se non dovessero essere queste le cause si tratterebbe probabilmente di una frana dovuta al maltempo”.