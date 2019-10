Servizio civile, c’è tempo ancora una settimana di tempo per presentare la domanda. Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha infatti disposto la proroga fino alle ore 14 di giovedì 17 ottobre della scadenza del bando 2019, originariamente fissata per il 10 ottobre.

Associazione Mosaico ha ancora alcune posizioni a disposizione per i giovani dai 18 ai 28 anni in varie province della Lombardia.

La proroga è stata effettuata per rispondere all’esigenza di concedere qualche giorno in più ai ragazzi che quest’anno, tra le altre cose, si sono confrontati con una procedura completamente nuova rispetto al passato, che prevede l’utilizzo dell’identità elettronica Spid. Associazione Mosaico è attiva anche per offrire supporto ai ragazzi che dovessero per questo motivo incontrare difficoltà nella presentazione della domanda.

Contattate il numero 035 254140 e 031 679 0022 o visitate il sito www.mosaico.org per maggiori informazioni.