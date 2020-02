Nei nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale di Airuno ha incontrato, nella la sede degli Amici di Tino, i componenti della Consulta di Aizurro per presentare il progetto “Sentieri Sicuri”.

Sentieri sicuri grazie a Comune e associazioni

Il progetto prevede un’intensa collaborazione con l’associazione Amici di Tino finalizzata alla promozione della frazione di Aizurro e alla pulizia dei sentieri della zona collinare airunese. Infatti, già per l’anno 2020, l’Amministrazione Milani ha stanziato una cifra di 2.500€ aggiuntivi destinata alla frazione. “Ringrazio in primis l’Associazione Amici di Tino per la collaborazione che andiamo a intraprendere – dichiara il sindaco Alessandro Milani –; il contributo annuale avrà due direzioni: la prima per promuovere Aizurro mediante eventi e iniziative che già da tempo vengono organizzate e sono da sempre un grande successo, mentre la seconda per il progetto Sentieri Sicuri, una nostra idea che prevede una serie di interventi annuali per il monitoraggio e la pulizia dei sentieri della zona collinare. Una scelta importante e concreta, a seguito della decisione dello scorso ottobre di uscire dal PLIS. Ricordo che le altre associazione, come il CAI di Calco, potranno benissimo continuare a fare il loro prezioso lavoro”.

Colline pulite

Anche il presidente della Consulta, nonché residente ad Aizurro, Enrico Riva è molto soddisfatto della collaborazione: “Il fine è avere, dopo anni di mancato monitoraggio, dei sentieri puliti su tutto il territorio collinare airunese. All’Amministrazione Milani interessa il bene e la pulizia dei sentieri, non le polemiche burocratiche sul Parco. Chi vuole dare una mano, è ben accetto.”

La convenzione verrà stilata nelle prossime settimane e presentata durante un’apposita assemblea pubblica ad Aizurro.