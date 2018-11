L’Assessorato al Commercio presenta “Dai nuova luce al tuo negozio”, un seminario gratuito per valorizzare i punti di forza delle attività del territorio.

Seminario gratuito per valorizzare i negozi

“E’ un seminario completamente gratuito che si rivolge ai titolari e gestori di attività commerciali indipendenti, i cosiddetti negozi di prossimità, che vogliono mettersi in gioco e rilanciare la propria attività. L’obiettivo che ci si pone è quello di ridare luce e nuovi stimoli a tutti quei negozi che hanno perso smalto, che non sono mai riusciti ad affermarsi o che semplicemente vogliono rinnovarsi con lo scopo di aumentare la loro clientela e, di conseguenza, il fatturato. Come raggiungere questo obiettivo? Rafforzando la propria immagine e identità grazie ad una miglior fruizione del punto vendita. Stimolando l’attrattività e visibilità del prodotto, dando valore alla vendita assistita” hqa spiegato l’assessore al Commercio Felice Rocca. Un appuntamento imperdibile, gratuito e aperto a tutti, che si terrà giovedì sera alle 20.45 in sala Pertini.