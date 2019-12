A Lecco (per il momento) piove, ma in Brianza è tornata la neve. E per il secondo giorno, dopo la coltre bianca caduta ieri, giovedì, i paesaggi del Meratese si presentano con un tocco di… magia.

Neve in Brianza

Previsioni pienamente rispettate nella Brianza meratese (erano previsti accumuli di qualche centimetro, tendenzialmente fra i 2 e i 4). Spettacolari le foto che circolano sui social network, dove molti utenti si stanno divertendo a immortalare i paesaggi dei vari paesi. A offrire un colpo d’occhio degno di nota è il mausoleo dei Visconti a Tremoncino, frazione di Cassago Brianza.

Mozzafiato gli scatti pubblicati dagli Sgurbatt Runner, gruppo podistico di Rogoredo di Casatenovo, che ieri si sono concessi un allenamento in notturna arrivando in cima a un Monte Barro eccezionalmente innevato.

Non potevano mancare, ovviamente, gli scorci di Montevecchia, delle sue vigne e del Parco del Curone.

Anche il gruppo di maggioranza di Caprino Bergamasco ha pubblicato su Facebook un bellissimo scorcio della Valle San Martino, che oggi celebra il giorno speciale di Santa Lucia.