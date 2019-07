Sbaglia strada e si incastra tra i tornanti: Provinciale bloccata tra Santa Maria Hoè e Colle Brianza. Sul posto in questo momento ci sono la Polizia Locale dell’Unione e il sindaco Efrem Brambilla a seguire le manovre per consentire all’autotrasportatore di invertire la rotta.

Provinciale bloccata da un tir

Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che l’autotrasportatore dovesse recarsi a Sirone, ma forse tradito dal navigatore ha imboccato la Sp58 che da Olgiate Molgora “scollina” verso Galbiate passando dai paesi di Santa Maria Hoè e Colle Brianza. La mole imponente del tir mal si concilia con gli stretti tornanti che si arrampicano lungo i pendii del Monte di Brianza e infatti il mezzo pesante ha finito per bloccarsi, sbarrando di fatto il traffico lungo la Provinciale. Un tratto di strada molto sfruttato come bypass per raggiungere Lecco dalla Brianza meratese e viceversa proprio perché, seppur con qualche chilometro in più, non si incappa mai nel traffico che invece è tipico della Sp342/dir. Non è ancora noto quanto possano durare le operazioni di manovra del tir.