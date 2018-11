Consegna gratuita dei sacchi immondizia nei prossimi giorni a Merate. Ecco giorni e orari.

Consegna sacchi immondizia: dove e quando

Ecco il calendario della consegna gratuita dei sacchi. Al Centro diurno disabili in via Fratelli Cernuschi: il 26, 27, 28, 29, 30 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 e sabato 1 dicembre dalle 9 alle 12. All’Oratorio San Luigi in via Cappelletta Pagnano: il 3, 4, 5 dicembre dalle 14 alle 18.

Da gennaio ritiro in Comune

Dal 1 gennaio 2019 sarà possibile ritirare il materiale in Comune presso lo Sportello Amico in orari di apertura. Verranno consegnati a tutti gli iscritti alla tassa rifiuti n. 52 sacchi viola, n. 52 sacchi trasparenti e il calendario per la raccolta 2019.