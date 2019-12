Terza puntata della rassegna attraverso le notizie più lette su giornaledilecco.it quest’anno.

Le notizie più lette

CLICCA QUI PER LEGGERE LE POSIZIONI DA 20 A 17

LE POSIZIONI DALLA 16 ALLA 12

11esima posizione

Tragedia: donna travolta e uccisa dal treno, circolazione in tilt. Una tragedia si è consumata poco prima delle 8 di, lunedì 23 settembre , nei pressi della stazione ferroviaria di Olgiate Molgora. Una donna di 38 anni anni è stata infatti travolta e uccisa dal treno in corsa: inutile lo spiegamento di mezzi di soccorso, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

10ima posizione

Contro la rotonda a 160 km all’ora e filmano tutto VIDEO. Sempre a settembre hanno spopolato in rete la notizia e il video girato su un’auto lanciata a folle velocità. Almeno due i giovani a bordo del mezzo: uno al volante, che lancia il mezzo a velocità folle, toccando addirittura i 160 chilometri all’ora. Un secondo che, telefonino alla mano, riprende tutto. E “il tutto” finisce con un terribile schianto sulla rotonda. Il tratto interessato sarebbe quello tra Barzanò e Monticello Brianza.

Nona posizione

Il Capodanno a Lecco sarà… da brivido .Ha davvero colto nel segno un evento che… non è ancora accaduto. Stiamo palando della festa dell’ultimo dell’anno in città che è stata svelata solo pochi giorni fa. Martedì 31 dicembre in piazza Cermenati alle 22, per aspettare insieme il 2020, il Comune di Lecco, in collaborazione con l’associazione Cieli Vibranti, propone un concerto unico al mondo, realizzato interamente con strumenti di ghiaccio.

Ottava posizione

Elezioni Comunali 2019 RISULTATI, SINDACI ELETTI, FOTO, COMMENTI E INTERVISTE. Premiata dai lettori la lunga maratona elettorale dello scorso 27 maggio grazie alla quale abbiamo dato conto di tutti i nuovi sindaci e consiglieri eletti