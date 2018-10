Sul caso Retesalute interviene il gruppo di minoranza Nuova Airuno. “Gli interessi dei cittadini in secondo piano rispetto a quelli del partito”.

Retesalute, Claudio Rossi attacca il sindaco

Attacco della minoranza di Airuno sul caso Retesalute. Ieri Claudio Rossi, capogruppo consigliare di Nuova Airuno Aizurro, ha diffuso un comunicato dai toni duri contro il sindaco Adele Gatti. “Ancora una volta gli interessi dei cittadini, in particolare e in questo caso delle fasce più deboli, sono finiti in secondo piano rispetto a quelli che sembrano solo interessi di partito, sempre che non si voglia vedere qualche interesse privato o personale. Così ancora una volta, come avvenuto per Lario Reti, si privilegia una volontà del Pd di accentramento Lecchese rispetto all’interesse del territorio Meratese e Casatese”.

“Pur lavorando nel pubblico sente l’irresistibile fascino del privato a discapito dei cittadini”

“I nove Comuni che hanno votato contro, tra cui Airuno, hanno l’obiettivo di dilatare i tempi per qualsiasi rilancio di Retesalute, e tutto questo è un pericolo per il territorio e gli utenti del servizio. Addirittura, secondo le notizie di stampa, pur di compiacere il Partito Democratico di Lecco il nostro sindaco si fa sostenitore della “necessità dell’evoluzione del sistema Meratese/Casatese verso un modello che prevedesse la partecipazione diretta nella gestione di capitale privato” questione impossibile da perseguire nel sistema Meratese/Casatese, impostato sull’Azienda Speciale Retesalute che, per legge, è a totale partecipazione pubblica. Si può solo aggiungere che pur avendo sempre lavorato nel pubblico ora sentono l’irresistibile fascino del privato a discapito dei cittadini. Complimenti!”.