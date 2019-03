Torna a Osnago la consueta raccolta alimentare mensile “Adotta una famiglia”. Oggi, sabato 2 marzo i volontari saranno in piazza Vittorio Emanuele per raccogliere alimenti da dare alle famiglie osnaghesi in difficoltà.

La raccolta alimentare

Sono già state fissate le date delle prossime raccolte sino a luglio che si terranno ogni primo sabato del mese. Intanto nel punto vendita Conad di Osnago è cominciata la raccolta dei punti a favore di “Adotta una famiglia” con due modalità diverse. La prima possibilità è di cumulare i punti sulla normale tessera personale e, in fase di scelta del regalo, donare (in tutto o in parte) i punti al progetto. La seconda possibilità è chiedere al personale alla cassa di donare i punti della spesa direttamente ad “Adotta una famiglia”.

Il progetto di solidarietà

“Adotta una famiglia” è un’iniziativa congiunta della Parrocchia e del Comune di Osnago. Il progetto ha permesso di assistere da novembre del 2011 decine di famiglie (gran parte con minori) in difficoltà economica, fornendo loro un aiuto concreto. Una volta raccolti, gli alimenti vengono consegnati due volte al mese alle famiglie, individuate secondo criteri di reddito da una commissione formata da rappresentati del Comune e della Parrocchia.