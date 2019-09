Viabilità a singhiozzo per i prossimi quattro mesi in una delle arterie principali di Merate, ovvero viale Verdi. Il sindaco e assessore ai Lavori Pubblici di Merate Massimo Panzeri ha infatti reso noto che è prevista l’esecuzione da parte della Società Lario Reti Holding S.p.a. di lavori di manutenzione straordinaria dell’acquedotto del Comune di Merate, nel tratto di tubazione che interessa il Viale Verdi dall’incrocio con la Via Turati/Trieste alla rotatoria su Via Statale, “con conseguente occupazione e manomissione suolo pubblico con modifica temporanea della viabilità”.

Quattro mesi di lavori su viale Verdi a Merate

L’intero cantiere avrà una durata di circa 4 mesi, dal 16 settembre 2019 al 31 gennaio 2020. Verrà istituito il traffico alternato regolato da impianto semaforico e dove necessario da movieri lungo tutto il Viale Verdi per la posa della condotta principale, collegamenti e allacciamenti utenze. Tutte le lavorazioni saranno previste nelle ore notturne. L’orario di cantiere sarà dal lunedì al venerdì, dalle dalle 20 alle 4 per l’intero periodo dei lavori.