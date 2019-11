Il gruppo consiliare regionale del Partito Democratico della Lombardia, in collaborazione con il PD locale e la lista “Cambia Merate”, organizza un Convegno sul futuro dell’Ospedale Mandic di Merate

Quale futuro per il Mandic? Se ne parla a Merate

La serata è in programma per mercoledì 20 novembre alle 21 nell’auditorium comunale di Merate. “Il tema è molto attuale in primis per i territori del Meratese e del Casatese ma comunque per tutta la Provincia di Lecco – sottolinea il consigliere dem Raffaele Straniero”. Ha assicurato la propria partecipazione alla serata anche l’Assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

I relatori e il programma