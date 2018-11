Punto Scarpe Ravasio spegne 60 candeline. Un lungo weekend di festeggiamenti nei tre punti vendita e un concorso dedicato per celebrare questo importante traguardo.

Punto Scarpe Ravasio festeggia con la propria clientela

Si è svolto dall’8 all’11 novembre nei tre punti vendita di Calolziocorte, Lecco e Cernusco Lombardone, il lungo weekend ricco di iniziative, per festeggiare il sessantesimo anno di attività di “Calzature Ravasio srl”. La festa si è tenuta in contemporanea in tutti e tre i negozi che, addobbati per l’occasione, hanno voluto celebrare questo importante traguardo. In particolare, sabato 10 è stato effettuato il taglio della torta nel negozio di Calolziocorte, dove nel lontano 1958 i fratelli Ravasio aprirono la loro primissima bottega. In tutti e tre i negozi inoltre, anche i più piccoli hanno avuto l’opportunità di divertirsi e intrattenersi sabato 10 e domenica 11, grazie al “trucca-bimbi” e alla presenza di un clown che ha realizzato varie figure intrecciando i palloncini.

Concorsi con premi in palio come regalo ai clienti

Ma non è finita qui. Punto Scarpe Ravasio ha infatti spento 60 candeline, ma il regalo lo ha voluto fare ai suoi clienti, attraverso un concorso a premi del valore totale di 35.000 euro. In palio infatti è stata messa un’automobile Fiat 500 di colore blu da 1200 cc di cilindrata e da 60 cavalli del valore di 11mila euro, che sarà estratta a fine mese, e 24mila euro suddivisi in 600 buoni spesa, di cui 400 da 30 euro e i 200 rimasti del valore di 60 euro. Ad ogni cliente, che durante il weekend di festeggiamenti ha effettuato acquisti nei tre punti vendita, è stato consegnato un gratta e vinci, ogni 30 euro di spesa. La cartolina del 60esimo anniversario aveva infatti una sezione dedicata alla vincita immediata dei buoni e una da compilare per l’estrazione finale dell’automobile.

Soddisfazione per l’esito dell’evento di festa

«Abbiamo voluto organizzare questo evento con il cuore – ha dichiarato Angelo Ravasio, uno dei titolari – per ringraziare i nostri clienti passati, presenti e futuri. Chiunque sia venuto a trovarci nel weekend ha avuto l’opportunità e l’occasione di trascorrere dei momenti di gioia, potendosi divertire e festeggiando tutti insieme i sessant’anni della nostra attività, anche in compagnia dello staff. Siamo molto soddisfatti perché è stato un bel fine settimana di festa in tutti e tre i nostri punti vendita, dove non è certo mancato il calore e l’affetto dei nostri clienti, che hanno contribuito a farci raggiungere questo importante traguardo».