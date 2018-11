Punto Scarpe Ravasio spegne 60 candeline. Previsto un fine settimana ricco di iniziative per festeggiare il sessantesimo anno di attività.

Punto Scarpe Ravasio festeggia 60 anni: il programma delle iniziative

La festa si svolgerà a partire da giovedì 8 fino a domenica 11 novembre e interesserà tutti e tre i punti vendita della storica azienda a conduzione familiare. A partire da quello di Cernusco Lombardone, dove nel weekend i più piccoli avranno l’opportunità di divertirsi e intrattenersi grazie al “trucca-bimbi” e alla presenza di un clown che realizzerà varie figure intrecciando i palloncini. Animazione per bambini e iniziative pensate per i più piccoli che si svolgeranno anche negli altri due punti vendita, dove però sono previsti due momenti di festa rivolti anche agli adulti. Sabato 10, infatti, è previsto il taglio della torta nel negozio di Calolziocorte, dove nel lontano 1958 i fratelli Aurelio e Angelo Ravasio aprirono la loro primissima bottega, grande poco più di 30 metri quadri. Invece domenica 11, nel punto vendita di Lecco, è in programma una sorta di rinfresco a buffet in cui verranno distribuiti gratuitamente degli snack, tra cui pezzi e fette di pizza per tutti i presenti.

Concorso a premi rivolto ai clienti

Ma non finisce qui. Il Punto Scarpe Ravasio, per festeggiare l’evento, ha infatti lanciato un concorso a premi per la clientela, che mette in palio un’automobile: una Fiat 500 di colore blu da 1200 cc di cilindrata e da 60 cavalli del valore di 11mila euro. Il premio verrà ufficialmente estratto a fine mese. Tuttavia il concorso a premi avrà un valore complessivo di 35mila euro totali, poiché ad ogni cliente che effettuerà nei punti vendita una spesa minima di 30 euro verrà consegnato da un gratta e vinci a salire per ogni multiplo di 30, con il quale partecipare all’estrazione finale della Fiat 500. Sul coupon sarà presente un buono da 30 o da 60 euro spendibile in futuri acquisti. In palio ben 600 buoni spesa, di cui 400 da 30 euro e i 200 rimasti del valore di 60 euro.