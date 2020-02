Pulizie in ospedale: proclamato lo sciopero e blocco degli straordinari. “FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS, a seguito delle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori tenutesi nei giorni scorsi per discutere della incresciosa situazione creatasi circa il venir meno della possibilità di un recupero di ore lavorative contrattuali e quindi di adeguamento dei salari, hanno proclamato uno sciopero per l’intera giornata del due marzo 2020 e il blocco del lavoro supplementare e straordinario dal 3 al 10 marzo 2020”. Lo hanno reso noto le sigle sindacali con un comunicato unitario. La vicenda, come ormai noto, è l’affidamento alla società Dussmann del servizio di pulizie in ospedale, nei presidi di Lecco, Merate e Bellano.

La scorsa settimana, che da novembre scorso si sono visti tagliare orario di lavoro e decurtare lo stipendio, si sono riuniti in assemblea a seguito della quale “siamo stati contattati da DUSSMANN per tenere un incontro, a cui abbiamo dato la nostra piena disponibilità. Abbiamo poi letto sulla stampa alcune note della ASST LECCO che informavano circa il completamento dell’accordo sul capitolato con la RTI DUSSMANN/ORSO BLU, che ad oggi sarebbe perfezionato a livelli economici non distanti dal contratto con la precedente gestione (COPMA)” si legge nella nota sindacale.

Le richieste dei lavoratori e sindacati