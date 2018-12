Ancora una sala piena per un incontro promosso da Assocultura Confcommercio Lecco all’interno del format Leggermente OFF, individuato per proporre incontri di qualità durante l’anno. Ieri, lunedì 3 dicembre è stata la volta della presentazione del libro “Sicurezza è liberta”, scritto dall’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti ed edito da Rizzoli. Un incontro svoltosi presso l’auditorium di Merate e organizzato, nell’ambito di Wow Che Cultura, con la collaborazione del Comune di Merate. E proprio il sindaco di Merate, Andrea Massironi, ha portato i saluti iniziali seguito dall’onorevole Gian Mario Fragomeli.

Pubblico delle grandi occasioni per l’ex ministro Minniti a Merate

A intervistare Minniti – per oltre vent’anni ai vertici degli apparati di sicurezza e di intelligence del nostro Paese prima di diventare ministro dell’Interno nel governo presieduto da Paolo Gentiloni – è stato il giornalista Lorenzo Bonini. Tanti i temi toccati durante la serata a partire da quello centrale della sicurezza, definita dall’ex ministro “un bene comune da salvaguardare” passando per il rischio terrorismo (“Con il Decreto Sicurezza, che anzi andrebbe chiamato Insicurezza, il Governo rischia grosso perché rinuncia di fatto ai percorsi di integrazione che hanno funzionato e in nome della propaganda politica mette una bomba a orologeria sotto il nostro Paese”). Spazio poi ai ricordi personali, in particolare quelli legati alla giovinezza trascorsa a Reggio Calabria o agli incontri con i sindaci e le tribù per la pace in Libia, ma anche alla politica e alle primarie del Pd per cui è candidato. Al termine della presentazione poi Minniti ha firmato le copie del suo libro ai presenti.

Wow Che Cultura

L'iniziativa di Merate, come detto, ha visto anche la partnership di Wow Che Cultura, iniziativa tesa a valorizzare i musei etnografici e storici, del lavoro e naturalistico-scientifici del territorio.