Pronto soccorso del Mandic Dea di Primo Livello: esulta il Carroccio Meratese

“La Lega sezione di Merate si congratula con la Direzione Sanitaria del Mandic per la decisione di valorizzare e strutturare il pronto soccorso portandolo a diventare, a breve, un DEA (Dipartimento Emergenza e Accettazione) di 1° livello”. L’annuncio fatto lunedì dal Dg dell’Asst Paolo Favini è stato accolto con favore dal segretario della Lega di Merate Franco Lana.

LEGGI ANCHE

“Il Pronto Soccorso dell’ospedale di Merate non chiude, anzi si rafforza”. Parola del dg Favini VIDEO

Forza Italia sul Pronto soccorso del Mandic: “Valorizzato il presidio”

“Grazie a questa importante decisione sarà garantita ai meratesi e a tutti i cittadini del distretto un servizio che come, previsto dalla deliberazione n. XI /1046 del 17/12/2018 regole 2019, garantisce la guardia attiva H24 per le prestazioni di medicina interna, cardiologia, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia. Auspichiamo che il bando per l’assunzione a tempo indeterminato per i tre medici di traumatologia sia assegnato nel più breve tempo possibile, tale da consentire una rapida implementazione dei nuovi servizi a vantaggio della cittadinanza. Questa importante decisione strategica valorizza ulteriormente il piano di investimenti che riguardano proprio la struttura del pronto soccorso, la cui gara sarà assegnata entro fine anno con inizio lavori, della durata di 19 mesi, fissata entro gennaio 2020.La Lega continuerà a prestare la massima attenzione alle attività, alle criticità, e ai progetti che riguardano il Mandic, proseguendo nella propria politica di facilitatore a sostegno delle iniziative del presidio ospedaliero e garantendo il proprio impegno volto a tutelare il diritto alla salute dei meratesi”.