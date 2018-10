La ProLam di Cisano Bergamasco non smette mai di evolversi e di migliorarsi.

ProLam inaugura la nuova palazzina

ProLam è un’azienda con oltre trent’anni di esperienza che si occupa di estrusione di profili d’alluminio, pressofusione e stampaggio di materiali plastici. Passano gli anni, ma è sempre in evoluzione. Il loro ultimo ed importante investimento è la nuova palazzina, una struttura che raccoglie i temi predominanti dell’azienda ovvero l’ecologia, l’innovazione ed il design. Si tratta di un edificio caratterizzato da un’architettura moderna, nel quale hanno volutamente dato importanza alla sostenibilità realizzando moderni impianti di isolamento termico e di climatizzazione.

Paolo Cavenati spiega la scelta “sostenibile”

Paolo Cavenati spiega la loro scelta.“La struttura è collegata ad un complesso di edifici che supportano 400 kw di impianti fotovoltaici e questo rende ProLam un’azienda completamente green. Anche la realizzazione del giardino verticale è orientata in questa direzione, per raggiungere un migliore impatto ambientale”. Invece per quanto riguarda i vetri trasparenti, con gli uffici ben visibili dall’esterno, ci spiega che “trasparenza dell’edificio significa trasparenza delle informazioni. ProLam ci tiene a condividere qualsiasi aspetto del proprio lavoro con i suoi clienti nonché con i fornitori”.

I progetti futuri di ProLam

“Posso dire che siamo molto fiduciosi per il futuro: trattamento aria, fotovoltaico e industria in generale sono settori in forte crescita, ovviamente noi siamo molto focalizzati sull’unità trattamento aria che rappresenta il nostro core business. Inoltre, in questo 2018 verranno alla luce molti progetti sui quali abbiamo lavorato a fondo nel 2017: parliamo di sistemi brevettati a taglio termico, che grazie alla loro innovazione raggiungeranno livelli altissimi di efficienza energetica nel pieno rispetto delle normative vigenti. Per concludere, andremo ad implementare i nostri sistemi per serrande: il nuovo progetto riguarda la realizzazione di una serranda classe 3 passo 50. Degna di nota è anche la continua evoluzione dei nostri componenti come le maniglie e le cerniere e tanti altri nuovi accessori con importanti specifiche tecniche e funzionalità sempre più originali”. Queste le parole di Cavenati.