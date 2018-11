Basta violenza. Progetto Osnago organizza per domenica 25 novembre dalle 10 a mezzogiorno in piazza della Chiesa un appuntamento in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Basta violenza con Progetto Osnago

Progetto Osnago organizza un momento di ritrovo in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L’appuntamento è per domenica 25 novembre dalle 10 alle 12 in piazza Vittorio Emanuele (piazza della Chiesa) di Osnago. Lo scorso anno era stata inaugurata la “panchina rossa”, per incoraggiare le vittime di violenza a non aver paura di lottare. L’incontro di domenica prevede la possibilità di farsi scattare una foto seduti proprio sulla panchina, gesto che vuole rappresentare il posto occupato da una donna vittima di violenza o femminicidio. La foto verrà postata sui social con gli hastag #noviolenzasulledonne #panchinarossa #osnago #25novembre. Si invitano le donne, qualora la si possedesse, a portare come simbolo una scarpa rossa.