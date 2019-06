A pochi giorni dalla Giornata mondiale del rifugiato non si può non parlare di migrazioni e di razzismo in Italia. Nasce per questo il dibattito dal titolo “Prima gli italiani? Prima le persone” che si terrà domenica 30 giugno, alle 14.30, all’interno di Diritti alla festa, l’iniziativa targata Cgil Lecco che si svolgerà a partire da venerdì 28 a Olgiate Molgora nello spazio di via della Corna.

“Prima gli italiani? Prima le persone”: dibattito su immigrazione e razzismi a Diritti alla festa

Ospite d’eccezione sarà Sally Kane, coordinatrice nazionale delle Politiche sull’immigrazione alla Cgil nazionale. Di origine senegalese, è laureata in Economia e commercio all’Università degli studi di Ancona e ha iniziato la sua carriera sindacale nel 1999 come responsabile delle Politiche sull’immigrazione alla Cgil Marche, poi nel 2006 è entrata a far parte della segretaria confederale della Camera del lavoro di Ancona, mentre nel 2014 è entrata nella segretaria confederale regionale marchigiana. Dal 2016 ha ottenuto l’incarico nazionale che ricopre tutt’oggi. L’incontro sarà presentato da Guerrino Donegà, già nella segreteria della Camera del lavoro lecchese, con delega alle Politiche sull’immigrazione.