Ci sarà anche una rappresentanza del Comitato a difesa del Mandic alla manifestazione di protesta organizzata il 7 maggio a Milano.

Presidio del Comitato a difesa del Mandic al Pirellone

L’Usb Pi invita i componenti del Comitato a difesa del Mandic di Merate a partecipare alla manifestazione del 7 maggio sotto il Pirellone a Milano in via Fabio Filzi 22. L’appuntamento è alle 9.30. Il presidio è stato organizzato dal “Comitato in difesa del Pso di Abbiategrasso” il cui Pronto soccorso è stato già chiuso. Da Abbiategrasso partiranno tre pullman di cittadini e un quarto è in fase di organizzazione.

Il presidio organizzato dal Comitato di Abbiategrasso

Visti i tempi ristretti il Comitato meratese non riuscirà a organizzare mezzi di trasporto comuni. Per chi fosse interessato l’appuntamento è direttamente sotto il Pirellone, situato nei pressi della Stazione Centrale. Alcuni lavoratori dell’ospedale di Merate parteciperanno e porteranno lo striscione utilizzato al primo presidio del 19 febbraio.