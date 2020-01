Dopo anni di stop, torna a Paderno d’Adda la tradizione del presepe vivente. L’appuntamento è per domani alle 15 in via Gasparotto.

Domani torna la tradizione del presepe vivente

Domani, lunedì 6 gennaio, torna la tradizione del presepe vivente a Paderno d’Adda dopo anni di stop. L’iniziativa è organizzata dalla Parrocchia e dalle associazioni di volontariato di Paderno e vedrà la partecipazione di cento volontari che rappresenteranno sei scene della natività di Gesù per le vie del paese. In caso di pioggia, invece, l’evento si terrà in chiesa parrocchiale.

Le sei scene della rappresentazione

Il ritrovo per domani è alle 15 in via Gasparotto, dove verrà rappresentata la prima scena del presepe, cioè quella dell’Annunciazione. Per le vie del paese verranno poi rappresentate anche le scene sul sogno di Giuseppe, su Maria da Elisabetta, sull’annuncio ai pastori, sulla natività e infine sulla visita dei Magi, con partenza dalla Ganzana. Lungo il percorso ci saranno diverse figure complementari e al termine verrà offerto un piccolo rinfresco per tutti.