La BCC Brianza e Laghi e l’Associazione lecchese Libertà e Democrazia, per ricordare l’amico notaio recentemente scomparso Franco Panzeri, istituiscono per l’anno 2019 un premio in denaro destinato ad un giovane laureato.

Premio “Notaio Franco Panzeri” per lo studente meritevole

Il premio è destinato ad un giovane laureato in materie giuridiche ed economiche che si sia distinto per particolari meriti accademici. Lo scopo è quello di mantenere vivi gli ideali, le aspirazioni e le passioni del notaio Franco Panzeri, recentemente scomparso. Possono partecipare al bando di concorso i laureati con una tesi inerente al tema “Sviluppo economico e solidarietà”. Il titolo accademico dev’essere con valutazione non inferiore a 90/110 e i ragazzi dovranno avere nel 2019 un’età non superiore ai 30 anni. E’ necessario inoltre che siano residenti o nati nelle province di Lecco o Como. Il Premio viene assegnato al laureato che abbia ottenuto il punteggio più alto tra i candidati. Nel caso di parità di punteggio, al vincitore più giovane.