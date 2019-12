All’interno della 17esima edizione del premio “Costruiamo il futuro”, il sindaco di Torre de’ Busi Eleonora Ninkovic ha ritirato il riconoscimento destinato al presidente del gruppo Aido di Sogno in memoria di Dario Rottoli, Daniela Rosa Rottoli.

Premio “Costruiamo il Futuro” per Daniela Rosa Rottoli

Lo scorso 15 dicembre si è svolta a Merate la 17esima cerimonia per il premio “Costruiamo il Futuro”. All’interno della manifestazione, dedicata ad associazioni e volontari attivi nel campo sociale, è stata premiata il presidente del gruppo Aido di Sogno in memoria di Dario Rottoli, Daniela Rosa Rottoli. In suo nome, ha ritirato il riconoscimento il sindaco di Torre de’ Busi Eleonora Ninkovic. All’evento hanno partecipato Maurizio Lupi e Giusy Versace.

Aido di Sogno in memoria di Dario Rottoli

Dario Rottoli era il fratello dell’attuale presidente dell’associazione. Morto in un incidente stradale, è stato il primo donatore e l’icona che ha avviato la sensibilizzazione alla donazione di organi nel 1992. Ad oggi il gruppo conta 150 iscritti, tra di essi figurano molti giovani, il sindaco Ninkovic e il parroco don Daniele Plebani. Nel 2019 è stato festeggiato il 35esimo anniversario dalla fondazione e alla cerimonia era presente il presidente regionale Aido, il quale si è complimentato per il numero il grande numero di iscritti in un piccolo paese come Torre de’ Busi.

Daniela Rosa Rottoli, presidente Aido

La signora Rottoli, 46enne, è attiva nel volontariato in molti settori. È entrata a far parte dell’Oratorio e della parrocchia a soli 5 anni e da quel momento non li ha più lasciati. Lettrice e catechista, è volontaria parrocchiale in chiesa e nelle feste e dal 2006 canta nella corale parrocchiale di Sogno. Dal 2004 è presidente del gruppo Aido, impegno che porta avanti da 15 anni ed ha l’onore di essere il primo presidente donna di un’associazione a Torre de’ Busi. Nel mese di agosto è solita prestare servizio anche nella festa della parrocchia di Foppenico di Calolziocorte.