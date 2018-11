Pranzi in agriturismo, giornate di relax alle terme, orologi, biglietti per il teatro o cofanetti per un weekend lontano da casa. Sono questi i fantastici premi messi in palio per i nostri lettori che si vogliono mettere in gioco. “Lettori reporter”, il nuovo concorso lanciato dal Gruppo Netweek, infatti, premia chi vuole diventare giornalista per un giorno. E che bellissimi premi ci sono a disposizione!

Il primo classificato

Il primo classificato riceverà un voucher per un pranzo per due persone al ristorante Quattro Stagioni de La Fiorida di Mantello (Sondrio), un’eccellenza della ricettività valtellinese, divenuta una delle aziende agrituristiche più belle della Lombardia, nata e cresciuta attorno alla sua autentica fattoria, aperta a visite didattiche per famiglie.

Per gli articoli cartacei

Per gli articoli cartacei, il miglior giornalista avrà invece un pass per QC Terme, leader italiano nelle esperienze di benessere nei suoi centri termali e wellness hotel con SPA; il pass può essere utilizzato per un’esperienza indimenticabile in uno dei suoi esclusivi centri: Bagni Nuovi o Bagni Vecchi di Bormio, San Pellegrino in Val Brembana, Milano a Porta Romana, Torino a Crocetta, Prè Saint Didier in Valle d’Aosta, Dolomiti in Val di Fassa o Roma Fiumicino.

Miglior articolo web e Under20

Un orologio simpaticissimo e giovanile come l’Hip Hop verrà assegnato al miglior articolo web, mentre i video più belli saranno premiati con due biglietti per l’attesissimo spettacolo “Chorus Line” in programma al Teatro Nazionale di Milano.

Ma non è tutto! Ci saranno anche quattro premi speciali per gli Under20: il primo giovane classificato per ogni categoria, infatti, si aggiudicherà un cofanetto “Mille e una notte con gusto” di Emozione3 messo a disposizione da Gattinoni Mondo Vacanze, un network leader in Italia che conta oltre 870 agenzie.

Partecipare al concorso è facilissimo

Partecipare al concorso è davvero facilissimo. Innanzi tutto è necessario trovare una notizia che possa valorizzare il territorio in cui si vive e che appartenga alle categorie “Ambiente”, “Economia” o “Persone & Associazioni”. Poi parte il vero lavoro da reporter: la notizia deve essere sviluppata per il giornale cartaceo (con un articolo di 2.000 battute), per il web (con un articolo di 1.500 battute), attraverso una fotonotizia (jpeg di massimo 2 mega e breve descrizione) o un video (da 60”).

Dal 22 ottobre al 20 gennaio tutti gli utenti maggiorenni residenti o domiciliati in Italia potranno collegarsi al sito www.lettorireporter.it e iscriversi al concorso, compilando l’apposito form. Sarà poi una giuria formata da giornalisti, fotografi e montatori video a decidere chi premiare per le 4 categorie (fotografie, articoli cartacei, articoli web e video) e per tutte le testate coinvolte.

Aspettiamo tutti i vostri contributi!