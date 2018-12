Due giorni “caldi” per il ponte di Paderno: oggi, venerdì 14 dicembre 2018 è in programma il sopralluogo del Ministro Danilo Toninelli mentre è fissata per domani la grande manifestazione promossa dal Comitato San Michele.

Il ministro Toninelli sul Ponte di Paderno

Il Ministro alle Infrastrutture rriverà a Calusco d’Adda, quindi sulla sponda bergamasca del San Michele, intorno alle 10. Quindi il sopralluogo al ponte chiuso dalla sera del 14 settembre (CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI GLI ARTICOLI DALLA NOTTE DELLO STOP) seguito poi da un incontro in municipio con i sindaci del territorio che di certo renderanno partecipe il ministro degli enormi disagi che stanno soffrendo i cittadini meratesi e bergamaschi, le aziende, le piccole realtà commerciali, a causa della chiusura del ponte.

La “protesta” di sabato

E quegli stessi cittadini sabato scenderanno in piazza per partecipare alla manifestazione di protesta pacifica organizzata dal Comitato Ponte San Michele.

Gli obiettivi della manifestazione