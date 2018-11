Finalmente cominciano i lavori. RFI aveva comunicato lunedì l’imminente inizio della manutenzione al San Michele. Nella mattinata di oggi è iniziato il via vai di operai che hanno iniziato ad allestire il cantiere.

Via ai lavori

Gli operai si sono appena messi al lavoro per cominciare la prima fase di manutenzione della struttura. Proprio in questo momento il cantiere è in fase di allestimento. Per permettere ai mezzi di manovrare rimarrà chiuso il parcheggio sterrato dietro al cimitero di Paderno. La fase di ristrutturazione della parte superiore del ponte partirà dalla sponda lecchese. Al momento gli addetti stanno preparando i mezzi che verranno utilizzati per rimettere a nuovo il manto stradale. Questa prima fase di intervento permetterà in primavera la riapertura ciclopedonale della struttura.