Da oggi, 19 agosto 2019. sono iniziati i lavori alla galleria artificiale di approccio al ponte San Michele, lato Paderno d’Adda.

Ponte di Paderno: iniziati i lavori alla galleria artificiale

“Nella fattispecie, è previsto il rifacimento della soletta della galleria” si legge sulla pagina di RFI dedicata ai lavori di riqualificazione del ponte di Paderno, chiuso al traffico automobilistico e ferroviario quasi da un anno, ovvero dalla notte tra il 14 e il 15 settembre 2018 . “I lavori interesseranno anche il manto stradale nella zona immediatamente antecedente all’imbocco del ponte, con conseguente interruzione di via T. Edison”.

I passi successivi

Successivamente sarà risanata la soletta esistente, costituita da travi in acciaio e voltine in muratura; al di sopra di essa sarà realizzata una nuova soletta in calcestruzzo armato, per assorbire i carichi da traffico.

Successivamente verrà ripristina la pavimentazione.

Il cronoprogramma prevede che le attività durino da oggi al 1 settembre sul lato Paderno d’Adda.

Dal 2 settembre lavori sulla sponda caluschese

Lo stesso tipo di lavoro interesserà anche il lato Calusco d’Adda, con inizio il 2 settembre e termine previsto per il 15 settembre.

Per tutta la durata dei lavori il ponte resterà aperto al traffico ciclopedonale.