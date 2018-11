Una manifestazione al ponte di Paderno per far sentire alle autorità che i cittadini non abbassano la guardia. L’evento si terrà il 15 dicembre sulla sponda di Calusco.

Manifestazione al ponte di Paderno

Il comitato Ponte San Michele, costituitosi proprio in seguito alla chiusura della struttura avvenuta il 14 settembre, ha ufficialmente chiesto il patrocinio ai Comuni di Paderno e Calusco. Quello di Paderno glielo ha già concesso, quello bergamasco lo farà certamente a stretto giro. La manifestazione, i cui dettagli al momento non sono ancora noti, si terrà sabato 15 dicembre dalle 15 alle 17 nei pressi delle barriere del ponte sul lato caluschese. Avrà lo scopo di “evidenziare i disagi che la chiusura dell’importante collegamento ferroviario e stradale sta provocando a chi giornalmente lo attraversava per motivi di studio e di lavoro”.