Da giovedì 18 aprile e fino a fine anno sarà attivo il nuovo servizio di navette che collegheranno il Ponte San Michele alle stazioni ferroviarie di Paderno d’Adda e Calusco d’Adda.A seguito della chiusura del ponte di Paderno per interventi di manutenzione e alla successiva apertura al transito ciclopedonale, è stata valutata con Regione Lombardia la necessità di istituire un servizio di trasporto pubblico locale per collegare il ponte alla stazione FS di Paderno-Robbiate e alla stazione FS di Calusco, così da agevolare i cittadini che possono attraversare il ponte a piedi. Lunedì 8 aprile la Giunta della Regione ha approvato la delibera per finanziare le navette con 450.000 euro per il 2019. Lo stesso giorno è partito un servizio temporaneo gestito da Trenord, in attesa della conclusione dell’iter procedurale che ha coinvolto l’Agenzia del TPL di Como, Lecco e Varese e l’Agenzia del TPL di Bergamo per l’attivazione dei bus circolari richiesti dai sindaci.

Una soluzione studiata per agevolare i pendolari fino a quando la situazione non tornerà alla normalità con la riapertura del ponte al traffico stradale e ferroviario.

Ponte di Paderno: ecco tutti gli orari delle nuove navette

L’orario delle corse è regolato in modo da garantire le coincidenze con il servizio ferroviario a Calusco FS e a Paderno FS, considerando un ragionevole tempo per attraversare a piedi il Ponte San Michele.

Inoltre, l’orario della navetta di Paderno d’Adda sarà coordinato con quello della navetta di Calusco d’Adda, al fine di consentire una catena del viaggio coerente.

Orari navetta Paderno FS – Ponte San Michele< Feriale Nei giorni feriali (lunedì-sabato) il servizio sarà attivo dalle ore 6:15 alle ore 20:35, con una frequenza di 15 minuti tra una corsa e l’altra.

prima corsa da Paderno FS alle 6:33 prima corsa dal Ponte S. Michele alle 6:39 circa ultima corsa da Ponte S. Michele 20:39 con arrivo a Paderno FS alle 20:44 Festivo Nei giorni festivi le navette saranno attive dalle ore 7:15 alle ore 20:30, con una frequenza di 15 minuti.l servizio sarà interrotto tra le 12:58 e le 14:18. prima corsa da Paderno FS alle 7:33< prima corsa dal Ponte S. Michele alle 7:39 circa ultima corsa da Ponte S. Michele alle 20:39 con arrivo a Paderno FS alle 20:44 Il servizio verrà sospeso il giorno di Natale.La navetta percorrerà il seguente itinerario, per un percorso complessivo pari a circa 4,5 km: Paderno Stazione FS, Via Gasparotto, Via Festini, Ponte San Michele, Via Edison, Via Volta, Via Pertini, Via Foscolo, Via Matteotti, Paderno Stazione FS.

Le fermate previste sono:

Paderno Stazione FS

Paderno – Ponte San Michele

Paderno – Via Edison, Farmacia

Paderno – Via Pertini

Tariffe

Il servizio sarà accessibile a titolo gratuito nella sola tratta indicata.

Mezzi utilizzati

In considerazione delle caratteristiche del servizio e del percorso previsto, verrà utilizzato prevalentemente un autobus con 24 posti a sedere e 3 posti in piedi. Sarà comunque utilizzabile anche un mezzo più capiente, in base al numero di utenti.