E’ in corso in questi minuti il sopralluogo al ponte di Paderno da parte del ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli.

Ponte di Paderno, ecco Toninelli

A tre mesi esatti dalla chiusura del ponte San Michele (CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI GLI ARTICOLI DALLA NOTTE DELLO STOP), il ministro Toninelli è giunto questa mattina a Calusco d’Adda. Dopo aver incontrato i parlamentari lecchesi e bergamaschi, che avevano chiesto e ottenuto che la vicenda del ponte sull’Adda venisse inserita nel decreto Genova, con la nomina di un commissario straordinario, Toninelli si è concesso una mattinata nell’Isola Bergamasca per vedere con i propri occhi l’avanzamento dei lavori. Dopo il sopralluogo sulla sede stradale, insieme ai tecnici di Rfi e agli amministratori locali della zona, il ministro si recherà in municipio a Calusco d’Adda.