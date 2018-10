Il ponte di Paderno è chiuso. Ma qualcuno scavalca e passa lo stesso, inconsapevole di rischiare moltissimo, dal momento che il San Michele stando ai rilievi di Rfi in questo momento è in grado di reggere solo se stesso. Ed è quindi pericolante.

Ponte di Paderno, la gente scavalca le barriere

Dal 14 settembre, quando cioè Rfi ha deciso improvvisamente di chiudere il ponte, sia sulla sponda di Paderno che su quella di Calusco sono state installate recinzioni e barriere per sbarrare l’accesso a chiunque per ragioni di sicurezza. Il ponte, infatti, alla luce dei dati registrati dall’ente proprietario, non è più in grado di reggere il passaggio di treni, auto, ma nemmeno quello di ciclisti e pedoni. C’è però chi se ne infischia e decide di scavalcare le barriere e di avventurarsi sulla struttura che collega le due sponde dell’Adda a oltre 80 metri d’altezza. Un comportamento a dir poco incosciente, segnalato da alcuni cittadini al Comune di Calusco attraverso un video. Eccolo qui sotto.