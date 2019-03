Al Ponte di Paderno sono arrivate le telecamere di Striscia la Notizia e… una ex concorrente del Grande Fratello. In molti, nella mattinata di ieri, mercoledì, hanno notato infatti la presenza di una troupe proprio a pochi metri dall’imbocco del San Michele sulla sponda meratese.

Striscia la Notizia al Ponte di Paderno

Molti hanno notato, nella mattinata di ieri, la presenza di una troupe di Striscia la Notizia al Ponte di Paderno. Davanti alle telecamere, per quello che sarebbe una sorta di contest per aspiranti inviati del tg satirico ideato da Antonio Ricci, c’era Valentina Bonariva, splendida airunese, ballerina nota per la sua carriera nel mondo dello spettacolo e per la partecipazione al Grande Fratello nel 2015. “Mi hanno chiamato al telefono per chiedermi un’opinione sulla vicenda del ponte e sulle attività dell’associazione – ha rivelato Primo Cattaneo, membro del direttivo del Comitato Ponte San Michele che si è costituito proprio all’indomani della chiusura della struttura – Speriamo che il servizio sul nostro ponte possa superare le selezioni di Striscia la Notizia e andare in onda: sarebbe la prima volta che i riflettori di un programma nazionale si accendono sui nostri disagi”.

L’intervista all’ingegnere

A rivelare la presenza delle telecamere e della bella Valentina Bonariva è stato anche l’ingegner Giorgio De Cani, che ha presentato in Comune a Paderno e a Calusco un avveniristico progetto di riqualificazione del ponte San Michele (che come noto il 29 marzo riaprirà ai pedoni e ai ciclisti). Un’operazione simile a quella che nei mesi scorsi lo aveva portato fino a Roma per presentare la sua idea di realizzazione del nuovo ponte Morandi di Genova. Chissà che quanto raccontato sia da Cattaneo che quanto anticipato da De Cani via Facebook e Instagram non possa presto andare in onda ed essere quindi visti da migliaia di meratesi e di residenti nell’Isola.