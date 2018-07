La rotonda di via Bergamo tappezzata ieri sera da centinaia di zucchine.

Insieme ai forti scrosci d’acqua sono piovute le zucchine

Un tappetto di zucchine verdi. Hanno strabuzzato gli occhi sorpresi, gli automobilisti che ieri sera intorno all’ora di cena si sono trovati a transitare lungo via Bergamo. Perché alla rotonda situata all’intersezione con via Turati e via Gramsci, all’altezza della caserma dei carabinieri, si sono trovati sotto i piedi, o meglio le ruote, un tappeto di zucchine. Evidentemente perse da un camion di passaggio che a giudicare dalla curvatura descritta dagli ortaggi a terra, deve aver ingaggiato la rotonda a velocità un po’ sostenuta.