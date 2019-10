Il concerto gospel per ricordare padre Fausto Tentorio ha fatto il pienone nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Hoè. Tantissimi i presenti all’evento benefico organizzato nella serata di sabato scorso.

Concerto per padre Fausto

Tantissimi i presenti nella chiesa parrocchiale dedicata alla Beata Vergine Addolorata, che si trova nella piazza che ha preso il nome del compianto sacerdote. In cabina di regia l’associazione «Non dimentichiamo Padre Fausto Onlus», che ha organizzato questo concerto per onorare la memoria del sacerdote del Pime assassinato nel 2011 nelle Filippine. Ad esibirsi sulle note della «musica nera» per non dimenticare è stato il Diesis e Bemolli Gospel Choir, noto gruppo di Villasanta che con i suoi suoni caratteristici ha intrattenuto i presenti alla serata dal titolo «Le note dell’anima».