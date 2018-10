Sabato pomeriggio piazza Prinetti a Merate ha ospitato un mercatino di beneficenza. Protagonisti della manifestazione sono stati tantissimi bambini, che hanno venduto i loro giocattoli per sostenere una raccolta fondi.

Piazza Prinetti gremita di giocattoli e bambini

Il mercatino di sabato scorso in piazza Prinetti ha visto la partecipazione volontaria di moltissimi bambini, che sono stati coinvolti dall’associazione “La nostra mela”. Per tutto il pomeriggio i piccoli commercianti hanno scambiato i propri giocattoli portati da casa, come peluches, lego e libri, con una piccola mancia a favore della ricerca contro la leucemia. Con loro c’erano infatti l’associazione Aibo Merate e il comitato Maria Letizia Verga: proprio a quest’ultimo verrà destinata gran parte del ricavato delle vendite.