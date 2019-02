Pescatori Brivio preoccupati per la condizione della fauna ittica nel fiume Adda. I cormorani in Lombardia mangiano circa sette tonnellate di pesce ogni giorno. I pescatori si sono attivati per difendere i pesci installando delle reti nei pressi della darsena.

Pescatori Brivio in difesa dei pesci nell’Adda

Il gruppo di pescatori di Brivio si è mosso in difesa della fauna ittica. Negli ultimi giorni sono state installate nei pressi della darsena reti di protezione che impediscono l’accesso ai cormorani. Varie associazioni di pescatori in Lombardia stanno facendo pressioni affinché si renda più facile abbattere il volatile che sta mettendo in serio pericolo la sopravvivenza dei pesci. Così ha spiegato Gianmario Rucco, presidente dell’Associazione pescatori Brivio: “Abbiamo creato una sorta di gabbia dove i pesci possono tranquillamente entrare ed uscire impedendo nello stesso tempo ai Cormorani di entrare”. Secondo alcuni studi i cormorani in Lombardia ingerirebbero circa sette tonnellate di pesce ogni giorno.