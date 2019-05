Per la Festa della Mamma una colazione speciale alla scuola don Perego e don Borghi di Merate.

Festa della Mamma

“Tanti auguri mamma! Ti voglio tanto bene! le parole più semplici e più profonde che arrivano dirette al cuore di ogni mamma riempiendolo di gioia” Questa mattina, venerdì 10 maggio 2019, si è svolta nel grande salone della scuola una colazione speciale per festeggiare tutte le mamme: brioches, marmellata, biscotti e cioccolatini, accompagnati da un bicchiere di the e latte per iniziare la giornata con una coccola, una bella carica di energia e buonumore!

Colazione speciale

Un appuntamento ormai consueto quello avvenuto alla Scuola Don Angelo Perego e Don Ernesto Borghi che radunato 200 mamme e 200 bambini facendo vivere loro un’ esperienza indimenticabile di allegria. Ecco alcune dolcissime immagini.