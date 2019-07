Pedalare in Brianza? una esperienza da incubo. Ne sono convinti tanti amanti delle due ruote e tra loro anche quno che di bici se ne intende davvero… Stiamo parlando del commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo Davide Cassani che, al termine di una pedalata tra il Monzese, il Meratese e il Casatese, lo scorso lunedì 1 luglio ha pubblicato un lungo messaggio sui suoi canali social

“Pedalare in Brianza? Che paura!”: la via crucis di Davide Cassani

“Trovo che sia sorprendente la maleducazione che ho notato in molti automobilisti. Troppe persone hanno fretta e non si accorgono di coloro che gli stanno attorno” ha raccontato Cassani in esclusiva al Giornale di Merate. “Sirtori, il Lissolo, Montevecchia, sono tutti posti bellissimi che molti appassionati conoscono e amano per le pendenze e per i paesaggi. Per goderseli, però, non bisogna rischiare di finire sotto un tir…”

