Paura: bomba d’acqua e vento forte sul Lecchese. Negli ultimi minuti la situazione è peggiorata a Lecco, nel Caloziese, ma anche nella Brianza. Il vento, già forte, si è ulteriormente fatto “violento”. In più Comuni si è registrato un blackout.

Domani scuole chiuse

La Prefettura di Lecco ha emano una ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in provincia di Lecco per la giornata di domani, martedì 30 ottobre.

Aggiornamenti minuto per minuto

La corrente è saltata e molte strade sono senza illuminazione. La situazione, in particolare nel meratese è drammatica. Buona parte della città è al buio e non sono pochi i meratesi rimasti bloccati, anche nella piscina comunale. Tenebre totali anche a Pescate. Panico e feriti, fortunatamente non gravi nel Casatese, a Monticello, per rami caduti in strada e persone rimaste boccate nelle loro auto. Terribile esperienza per giovanissimi a Olginate che si trovavano in un palazzetto dello sport che si è allagato. Traffico in tilt un po’ ovunque. Situazione decisamente caotica anche a Lecco città

Garage allagati

Un campo di battaglia. Difficile descrivere in maniera differente la situazione da nord a sud della provincia. In questo momento, a Merate, Via Stelvio è invasa da mezzo metro d’acqua. Garage e cantine sono allagati. Proseguono i lavori anche per la messa in sicurezza delle zone “bersagliate” dal vento con alberi abbattuti come se fossero piantine…

A Olginate tetto del palazzetto piegato dall’acqua

Paura a Olginate dove il tetto del palazzetto ha imbarcato acqua. Questo il post della Nuova Pallacanestro Olginate

Disastro al PalaRavasio, mentre i nostri ragazzi dell’Under 15 si stavano allenando il tetto del palazzetto, da tempo in cattivo stato nonostante gli avvertimenti fatti al comune, ha iniziato ad imbarcare acqua facendo scappare tutti i ragazzi spaventati e soprattutto mettendo a completo repentaglio la struttura sportiva.

Ci si augura in un pronto intervento dalle autorità comunali in attesa di constatare il valore dei danni.

Albero caduto sul Lungolago a Lecco

Traffico in tilt anche nel capoluogo. Lunghe code in entrata e in uscita dalla città. E sul lungolago si è abbattuto un albero. Piante sradicate anche a Pescarenico

Zona del Caloziese

Ecco alcune foro dal Calolziese: lampioni spenti e traffico rallentato

Alberi in strada nella zona del Ponte Cantù tra Olginate e Calolzio e a Villa San Carlo

Nel Meratese

Non va certo meglio nel meratese. Anzi. Anche qui in molte zone l’energia elettrica si è bruscamente interrotta. Non solo, ma si sono registrate fortissime raffiche di vento.

Le strade si stanno trasformando in fiumi. Ecco via Baslini a Merate e la Provinciale a Imbersago.

Non solo ma si registrano grosse problematiche per rami spezzati che si sono abbattuti sulle arterie come ad esempio a Robbiate nei pressi di Villa Moratti o in via San Vincenzo a Merate.

Drammatica la situazione a Merate, in ia San Francesco dove un albero caduto dal residence Valenzasca

Allagato anche il piazzale della stazione di Servizio Q8 a Merate.

Strada interrotta tra Cernusco e Montevecchia per un albero caduto sul cavalcavia.

Alberi sradicati anche nel Casatese

Torrenti in piena tra Ambivere e Pontida