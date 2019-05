Al via i lavori per l’allargamento di via San Francesco e il rifacimento dei marciapiedi di viale Lombardia a Merate.

Lavori in via San Francesco che diventa a senso unico

Sono iniziati giovedì scorso i lavori per l’allargamento e la messa in sicurezza dell’asse stradale e del marciapiede in via San Francesco, in prossimità del Parco delle Piramidi, a Merate. Il costo dell’opera è di 49.000 euro. Per tutto il periodo dei lavori, stimato in circa 90 giorni, la circolazione sarà a senso unico. Sempre settimana scorsa è stato aperto un altro cantiere in viale Lombardia per la riqualificazione e la messa in sicurezza dei marciapiedi del viale e di parte del porfido di piazza Eroi sollevato dalle radici delle piante. Il finanziamento di 110.000 euro rientra nel contributo ottenuto dal Ministero degli Interni.

In via Laghetto arrivano i pali della luce

In settimana è iniziata infine la posa di 28 nuovi punti luce in via Laghetto per un costo di 61.000 euro. Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Procopio: «Si tratta di piccole opere ma di grande valore per i cittadini. Marciapiedi curati e luci nelle vie sono sinonimo di sicurezza e ordine. E’ sempre stato uno degli obiettivi che mi sono dato in questi anni ed è ciò che chiedono i meratesi».