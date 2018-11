Un emozionante videomapping su Palazzo Prinetti, edificio simbolo di Merate. L’accensione ufficiale è avvenuta ieri, sabato, in una piazza gremita come non la si vedeva da tempo. E lo spettacolo non ha tradito le attese.

Palazzo Prinetti illuminato per Natale

Poco dopo le 17 di sabato scorso, 24 novembre, un fantastico videomapping ha letteralmente trasformato torre e facciata di palazzo Prinetti in un incantevole paesaggio innevato. Lo spettacolo sarà visibile al pubblico, ogni sera dalle ore 17, fino al prossimo 10 gennaio. L’evento è stato indetto dall’Amministrazione comunale di Merate in collaborazione con la Pro Loco cittadina e con l’associazione di commercianti La Nostra Mela.