Venerdì 10 maggio è stata aperta una mostra organizzata dal centro culturale di Osnago dal titolo “Padri e figli, vera e propria vocazione”.

Padri e figli, vera e propria vocazione

Venerdì 10 maggio, alla presenza del parroco don Costantino Prina, del sindaco di Osnago Paolo Brivio e del presidente del centro culturale di Osnago, si è aperta ufficialmente la mostra prodotta dal centro culturale di Osnago “Padri e figli, vera e propria vocazione”. Dopo gli interventi di saluto delle autorità, i numerosi presenti hanno potuto ammirare le opere riprodotte in alta definizione. Il parroco don Costantino esperto di arte e appassionato, ha accompagnato i visitatori nella visita alle opere commentando i vari capolavori. Sabato 11 e domenica 12, la mostra apre al mattino dalle ore 10 alle ore 12, al pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19 e la sera dalle ore 20,30 alle ore 22. Per chi volesse visitare la mostra in settimana, oltre agli orari, potrà contattare via mail il centro Lazzati alla seguente mail: centrolazzati@cpoosnago.it

Martedì 14, inoltre, in occasione della serata di Luca Frigerio, dal titolo “L’arte di essere padre”, sarà aperta la mostra in forma straordinaria, dalle ore 19 alle ore 21.