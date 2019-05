Padre Antonio Formenti incontra il gruppo missionario di Beverate di Brivio per festeggiare i suoi quarant’anni di sacerdozio nelle giornate di giovedì 16 maggio e di domenica 26 maggio.

La serata con i missionari all’oratorio di Beverate

Padre Antonio vuole incontrare il gruppo missionario della frazione, i padrini delle adozioni a distanza e tutti gli amici e sostenitori per condividere la situazione della sua missione in Colombia. L’incontro si svolgerà giovedì 16 maggio a partire dalle ore 20.45, presso l’oratorio di Beverate di Brivio.

Una giornata con padre Antonio Formenti

Padre Antonio Formenti festeggia inoltre i suoi quarant’anni di sacerdozio nella giornata di domenica 26 maggio. Alle 9.30 vi sarà il ritrovo nella sua casa natale. In seguito, alle 9.45, si svolgerà la processione dalla chiesa di Santa Margherita. Alle 10 presso l’oratorio della Parrocchia dei santi Margherita e Simpliciano di Beverate verrà svolta una solenne celebrazione eucaristica. Al termine della messa si farà la benedizione dei ragazzi e dei bambini e il bacio della reliquia di San Girolamo Emiliani. Dopo la cerimonia si terranno il lancio di palloncini e il pranzo solidale, n modo semplice e buono per festeggiare ed aiutare allo stesso tempo. Il menù comprenderà l’aperitivo, lasagne alle verdure, arrosto con patate e dolce. L’intero pranzo avrà un costo di 15 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini. Si prega di prenotare entro domenica 19 maggio ad uno dei seguenti recapiti: Giovanna Magni 329.1182896 – Rosy Valagussa 3391608404 – Alimentari Zaninelli e Bar oratorio Beverate gruppomissionario.beverate@yahoo.it