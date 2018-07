Anche il nostro territorio interagisce con la Fondazione Cariplo e la Fondazione Comunitaria Lecchese. Lo si potrà constatare proprio lunedì, con inizio alle ore 18, durante l’incontro programmato a Villa Confalonieri di Merate dal titolo “Welfare e futuro del terzo settore”. Tra le istituzioni che interagiscono con maggiore proattività vi è l’Azienda speciale Retesalute, che tra l’altro collabora all’evento.

Retesalute

“Fondazione Cariplo svolge per il territorio dell’ambito di Merate, così come per tutto il territorio della provincia di Lecco, un ruolo essenziale a sostegno delle politiche sociali, integrando e rafforzando l’intervento dell’ente pubblico sia in termini economici, sia, e forse soprattutto, nella capacità di cogliere con anticipo bisogni emergenti e avviare sperimentazioni altrimenti difficilmente realizzabili – spiega Simona Milani, direttore generale dell’Azienda Speciale Retesalute di Merate -. Negli ultimi anni, l’intervento della Fondazione si è orientato verso un approccio strategico volto a favorire un welfare complessivo a sostegno delle comunità. In questo senso, di fondamentale importanza è il rapporto con l’ente pubblico, che garantisce la tenuta del sistema e il coinvolgimento della comunità a tutti i livelli, da quello decisionale/politico a quello dei portatori di bisogni”.

Il progetto Living Land

Sul nostro territorio elettivamente questo ruolo è svolto proprio dall’Azienda Speciale. “Retesalute ha, infatti, collaborato alla realizzazione del progetto Living Land, finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando Welfare in Azione, a sostegno dell’inclusione attiva dei giovani e al lavoro di cura delle famiglie nei confronti delle persone anziane – ha aggiunto il direttore Milani -. Retesalute favorisce e sostiene il Terzo Settore all’accesso alle opportunità di finanziamento che Fondazione Cariplo propone al territorio e auspica la possibilità di continuare e approfondire la collaborazione in direzione di una pianificazione strategica sempre più condivisa”.