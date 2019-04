L’Ospedale Mandic di Merate avrà un nuovo Centro Trasfusionale. I lavori per la realizzazione della nuova sede, che verrà spostata dal Piano 2 del padiglione Rusca al Piano rialzato (livello 3° del complesso ospedaliero) della stessa struttura, prenderanno il via la prossima settimana con un tempo di esecuzione stimato in 8 mesi. Il cantiere è stato di recente assegnato al Consorzio Coarco di Firenze, con una gara del valore di oltre 450.000 euro: si tratta di un investimento importante per l’ASST, volto a migliorare i percorsi dell’attività nel rispetto dei requisiti necessari all’accreditamento e dei disposti legislativi in materia di sicurezza e prevenzioni incendi.

Ospedale di Merate: al via i lavori per il nuovo centro trasfusionale

Più nei dettagli, la ristrutturazione interesserà un’area di 237 mq fino ad oggi occupata dal guardaroba e dallo spogliatoio maschile del personale ospedaliero, che verranno spostati in altre opportune sedi. L’intervento prevede la realizzazione di ambienti separati per attività di accettazione amministrativa, sale visita, locale donatori, locale trasfusioni, locale ristoro, locale attesa e locali di servizio e di supporto. Verrà realizzato anche un nuovo impianto di condizionamento per garantire le corrette condizioni microclimatiche ed assicurare i necessari ricambi d’aria e verranno adeguatigli impianti elettrici e speciali, quali la trasmissione dati e la rilevazione fumi, nonché l’impianto gas medicali.